Трамп захотел большой сделки по Европе: Политолог Крутаков объяснил, почему план может провалиться
Политолог Крутаков счёл невозможной сделку по Европе без участия стран ЕС
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Заключить масштабное соглашение о европейской безопасности без участия самих стран Европы практически невозможно, даже если переговоры будут вести Россия, США и Китай. Такое мнение высказал политолог Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом», комментируя планы президента США Дональда Трампа заключить большую международную сделку.
«Мне кажется, что это желания и хотелки Трампа, но насколько это реализуемо, мне трудно представить», — признался эксперт.
Крутаков пояснил, что Вашингтон действительно обладает значительным влиянием на европейские государства благодаря многолетним связям. По его оценке, Европа во многом зависит от США в вопросах ядерной и общей безопасности, экономики и энергетики. Однако между Россией и европейскими странами сейчас практически отсутствуют полноценные переговорные отношения.
При этом политолог согласился с Трампом в том, что проблема международной безопасности гораздо шире украинского конфликта. По его мнению, обсуждать глобальные договорённости можно в формате сотрудничества России, Китая и США, но даже участия этих трёх держав будет недостаточно.
«А если говорить о глобальной безопасности, то это невозможно и без Ирана, который сегодня показывает в Персидском заливе, что он там хозяин, а не США. Это невозможно без Германии, Японии, Турции, Индии, Бразилии, которая входит в БРИКС», — пояснил Крутаков.
Поводом для обсуждения стало заявление американского президента о подготовке масштабного мирного соглашения. Трамп не раскрыл подробностей переговоров, однако пообещал, что будущие договорённости затронут не только Украину, но и всю Европу.
Напомним, Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного соглашения, которое может затронуть всю Европу. Американский лидер не стал раскрывать содержание переговоров, но выразил уверенность, что будущие договорённости окажутся значительно шире урегулирования украинского конфликта.