Заключить масштабное соглашение о европейской безопасности без участия самих стран Европы практически невозможно, даже если переговоры будут вести Россия, США и Китай. Такое мнение высказал политолог Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом», комментируя планы президента США Дональда Трампа заключить большую международную сделку.

«Мне кажется, что это желания и хотелки Трампа, но насколько это реализуемо, мне трудно представить», — признался эксперт.

Крутаков пояснил, что Вашингтон действительно обладает значительным влиянием на европейские государства благодаря многолетним связям. По его оценке, Европа во многом зависит от США в вопросах ядерной и общей безопасности, экономики и энергетики. Однако между Россией и европейскими странами сейчас практически отсутствуют полноценные переговорные отношения.

При этом политолог согласился с Трампом в том, что проблема международной безопасности гораздо шире украинского конфликта. По его мнению, обсуждать глобальные договорённости можно в формате сотрудничества России, Китая и США, но даже участия этих трёх держав будет недостаточно.

«А если говорить о глобальной безопасности, то это невозможно и без Ирана, который сегодня показывает в Персидском заливе, что он там хозяин, а не США. Это невозможно без Германии, Японии, Турции, Индии, Бразилии, которая входит в БРИКС», — пояснил Крутаков.

Поводом для обсуждения стало заявление американского президента о подготовке масштабного мирного соглашения. Трамп не раскрыл подробностей переговоров, однако пообещал, что будущие договорённости затронут не только Украину, но и всю Европу.