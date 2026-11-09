Президент США Дональд Трамп заявил, что во время первой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского по отношению к России было проявлено «огромное неуважение». По его мнению, сейчас одним из главных препятствий для мирного урегулирования остаётся взаимная ненависть двух лидеров. Об этом американский президент рассказал в интервью телеканалу CBS News, опубликованном 8 ноября.

Журналист Росс Даутат спросил главу Белого дома, что мешает завершить конфликт на Украине. Трамп ответил, что проблема заключается в отношениях российского и украинского президентов. При этом он выразил уверенность, что стороны близки к заключению мирного соглашения.

Когда интервьюер заметил, что чувства Зеленского можно понять, поскольку его страна подверглась вторжению, Трамп согласился с этим аргументом, но напомнил о поведении украинской стороны на первых переговорах.

«Когда у них была первая встреча, по отношению к России было проявлено огромное неуважение», — заявил американский лидер.

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в декабре 2019 года в Париже на саммите «нормандской четвёрки».

Отвечая на вопрос, кому из двух президентов он доверяет больше, глава Белого дома предпочёл не выбирать сторону. Он лишь отметил, что поддерживает отношения и с Путиным, и с Зеленским.

Американский лидер также упомянул подготовку важной встречи, которая, по его словам, должна продолжаться несколько дней. Однако её участников и место проведения он не назвал. Трамп вновь выразил уверенность, что урегулировать конфликт удастся в ближайшее время.

Кроме того, президент США допустил, что по итогам мирного соглашения территория Украины может приобрести несколько иные очертания. Подробностей возможных изменений он не привёл.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, намеченных на 10–11 ноября. Ожидается, что представители трёх стран обсудят перспективы урегулирования конфликта.