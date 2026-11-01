Противники президента США Дональда Трампа могут использовать обвинения в чрезмерной близости к Москве для давления на Республиканскую партию перед выборами в Конгресс 3 ноября. Такой сценарий допустил политолог Геворг Мирзаян в беседе с «Абзацем». По его мнению, последние дни кампании могут сопровождаться новыми информационными скандалами.

Эксперт считает, что демократы способны вновь сделать российскую тему одним из инструментов политической борьбы. При этом конкретных сведений о подготовке подобных кампаний он не привёл.

«Какие-то провокации могут устраивать противники Трампа и республиканцев, будут какие-то предвыборные истории, всякие обвинения. Демократы будут обвинять действующую администрацию в дружбе с Москвой», — предположил Мирзаян.

Отдельно политолог затронул возможную роль европейских политиков. Он не исключил появления критических публикаций в зарубежных СМИ, которые могут быть направлены против действующей американской администрации. Однако, по оценке Мирзаяна, слишком заметные попытки внешнего влияния способны вызвать обратную реакцию среди избирателей.

В то же время собеседник издания обратил внимание на разногласия внутри Республиканской партии. Он считает, что они могут осложнить борьбу за сохранение большинства в Конгрессе даже без предполагаемого вмешательства извне. Это остаётся прогнозом эксперта, а не установленным исходом голосования.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Американцам предстоит избрать весь состав Палаты представителей и 35 сенаторов. От результатов будет зависеть распределение сил в Конгрессе на оставшуюся часть президентского срока Трампа.

Выборы определят расстановку сил в Конгрессе на оставшуюся часть президентского срока Трампа. Кто сейчас контролирует Сенат и Палату представителей и что изменится после 3 ноября — в разборе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что к 31 октября на промежуточных выборах в США досрочно проголосовали почти 51 миллион человек. По данным Избирательной лаборатории Университета Флориды, этот показатель примерно на пять миллионов превысил результат 2022 года. Около 28 миллионов избирателей посетили участки лично, а более 23 миллионов воспользовались голосованием по почте.