Трёхкратный олимпийский чемпион по боксу Феликс Савон оказался в центре обсуждения после появления видео, на котором он собирает еду возле мусорного контейнера. Об этом сообщает кубинское издание CiberCuba.

Трёхкратного олимпийского чемпиона Савона заметили возле помойки в поисках еды. Видео © X / BrandoBanyard

Кадры продолжительностью 17 секунд появились в соцсетях 11 октября и быстро набрали более миллиона просмотров. Автор записи обращается к мужчине из автомобиля и интересуется, чем тот занят. Савон отвечает, что собирает еду для себя. При этом точные дата и место съёмки остаются неизвестными.

После распространения ролика на помощь бывшему спортсмену пришёл кубинский комик Лимай Бланко. Он разыскал Савона и передал ему продукты, деньги и Библию, собранные при участии благотворительного религиозного проекта. Их встречу комик также опубликовал в соцсетях.

59-летний Савон считается одним из наиболее титулованных боксёров-любителей в истории. Он завоевал олимпийское золото в Барселоне, Атланте и Сиднее в 1992, 1996 и 2000 годах, а также шесть раз становился чемпионом мира. Кубинец отказался от перехода в профессиональный бокс, несмотря на предложения крупных гонораров и перспективу боя с Майком Тайсоном.

После завершения спортивной карьеры жизнь чемпиона изменилась. В 2018 году его задержали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Савон провёл около шести лет в заключении и, по сообщениям кубинских СМИ, вышел на свободу условно-досрочно в конце 2024 года. Подробности судебного решения власти Кубы официально не раскрывали.

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