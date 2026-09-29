Третий ребёнок Джоли и Питта официально отказался от фамилии отца

21-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара официально отказалась от фамилии отца. Суд в Калифорнии одобрил её просьбу сменить имя с Захары Марли Джоли-Питт на Захару Марли Джоли. Об этом сообщает Daily Mail.

Слушание прошло 28 сентября. Возражений против ходатайства не поступило, после чего судья удовлетворила просьбу девушки. Захара добивалась изменения фамилии с начала лета, а публично использовала только фамилию матери ещё раньше.

Она стала уже третьим ребёнком бывшей голливудской пары, который официально исключил фамилию Питт. В 2024 году это сделала Шайло, а в сентябре 2026-го суд одобрил аналогичную просьбу старшего сына Джоли и Питта Мэддокса.

По данным Daily Mail, Питт огорчён происходящим. Источники, близкие к актёру, связывают дистанцирование детей с длительным семейным конфликтом после расставания родителей.

Джоли и Питт расстались в 2016 году, а бракоразводный процесс окончательно завершили в декабре 2024-го. У бывших супругов шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как складываются отношения Джоли и Питта с детьми после развода. На тот момент Шайло уже официально отказалась от фамилии отца, а Мэддокс и Захара готовились сделать то же самое. В июне также стало известно, что Нокс не использовал фамилию Питт в выпускном аттестате.