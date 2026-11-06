Пугающую находку обнаружили автомобилисты возле Сибирского тракта в Екатеринбурге. В лесу неподалёку от дороги лежали сразу три гроба — два закрытых и один без крышки. Один из проезжавших мимо водителей снял происходящее на видео и передал запись нашим коллегам из E1.RU.

Гробы находились недалеко от Сибирского кладбища и крематория. Как именно они оказались в лесу и использовались ли прежде во время похорон, сейчас устанавливают правоохранители.

Источник издания в похоронной сфере предположил, что гробы могли остаться после церемоний прощания, во время которых тела умерших впоследствии хоронили без них. В частности, была озвучена версия о мусульманском обряде, при котором покойного предают земле в саване.

Однако подтверждений этой версии пока нет.

Отдельное внимание привлекли размеры находок. Длина каждого гроба составляет примерно полтора метра, из-за чего появилось предположение, что они могли предназначаться для детей или подростков. При этом в полиции подчеркнули, что и эта информация ещё проверяется.

О находке властям первоначально сообщила местная садовод. Сотрудники районной администрации передали информацию правоохранителям.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что на место направили сотрудников отдела полиции № 6 Екатеринбурга. Проверкой занимаются участковые уполномоченные.

Полицейские опрашивают местных жителей, очевидцев, а также сотрудников расположенных рядом кладбища и крематория. Правоохранителям предстоит выяснить, кому принадлежали гробы, кто привёз их в лес и при каких обстоятельствах их там оставили.