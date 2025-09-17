Владимир Путин
Регион
17 сентября, 14:38

В ДНР ритуальщик с другом выкопали тело военного и сняли видео «специально для Лерочки»

Mash на Донбассе: В ДНР мужчины выкопали из могилы тело военного и записали видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Borsuchenko

В посёлке Старобешево в ДНР сотрудник ритуального агентства и его приятель совершили кощунственное надругательство над останками умершего военного. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе.

В посёлке ДНР мужчины осквернили останки военного. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Во время перезахоронения останков из Вознесенки в Старобешево двое мужчин, пользуясь служебным положением, раскопали могилу и вскрыли гроб. Один из них, не моргнув глазом, поднял крышку и начал снимать видео с покойником, обращаясь к некой Лере.

«Смотри, Лерочка, специально для тебя! <...> Это военный, носа уже нет, всё сгнил», — говорит голос за кадром.

Этот циничный ролик они тут же выложили в интернет, ожидая восторженных откликов. Но запись обнаружили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след злоумышленников, изъяли видео как доказательство и возбудили уголовное дело. Теперь обоим грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска осквернил могилы участников СВО по указанию украинских спецслужб. Мужчину задержали и признали виновным в сотрудничестве с иностранным государством, участии в деятельности террористической организации, публичной пропаганде терроризма и осквернении. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Юлия Сафиулина
