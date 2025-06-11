В Госдуме одобрили уголовное наказание за осквернение воинских захоронений
Дума в I чтении одобрила проект о наказании за осквернение воинских захоронений
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Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовного наказания за надругательство над памятниками и захоронениями защитников Отечества. Документ предусматривает дополнение а
УК РФ новой статьёй 243.4, которая устанавливает ответственность за осквернение воинских захоронений, мемориалов, обелисков, стел и иных объектов, посвящённых погибшим при защите страны и её интересов, а также дням воинской славы России.
Как отмечается в пояснительной записке, с февраля 2022 года в России зафиксировано более 370 случаев осквернения подобных объектов, которые ранее не попадали под отдельную статью УК РФ. Теперь за такие действия может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее Госдума приняла сразу несколько резонансных законов. Так, был существенно увеличен штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции — с нынешних 500–800 рублей до 7–10 тысяч рублей. Кроме того, депутаты утвердили закон, освобождающий от призыва добровольцев, а также тех, кто проходил службу в ДНР и ЛНР. Освобождение от службы предусмотрено для граждан, не менее полугода участвовавших в боевых действиях, а также для тех, кто уже находится в добровольческих формированиях.