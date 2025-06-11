В Госдуме одобрили уголовное наказание за осквернение воинских захоронений

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовного наказания за надругательство над памятниками и захоронениями защитников Отечества. Документ предусматривает дополнение а

УК РФ новой статьёй 243.4, которая устанавливает ответственность за осквернение воинских захоронений, мемориалов, обелисков, стел и иных объектов, посвящённых погибшим при защите страны и её интересов, а также дням воинской славы России.