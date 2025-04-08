Часть россиян освободят от призыва на срочную службу

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от службы в армии добровольцев, а также бойцов, проходивших ранее службу в ДНР и ЛНР.

Согласно документу, от призыва в армию освобождаются бойцы, которые не менее шести месяцев служили в добровольческих формованиях. Те, кто пребывает в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой. Также от призыва освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в ВС ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР. Такая же мера предусмотрена для граждан, не менее полугода принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.

Кроме того, закон устанавливает, что решение о призыве на военную службу подлежит исполнению в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения.