Часть россиян освободят от призыва на срочную службу
Госдума одобрила освобождение от призыва добровольцев и бойцов из ДНР и ЛНР
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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от службы в армии добровольцев, а также бойцов, проходивших ранее службу в ДНР и ЛНР.
Согласно документу, от призыва в армию освобождаются бойцы, которые не менее шести месяцев служили в добровольческих формованиях. Те, кто пребывает в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой. Также от призыва освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в ВС ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР. Такая же мера предусмотрена для граждан, не менее полугода принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.
Кроме того, закон устанавливает, что решение о призыве на военную службу подлежит исполнению в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил освободить от призыва на срочную службу ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года.