В Госдуме одобрили новую тактику Армии России по отказу от штурма крупных городов
Депутат Соболев: Тактика ВС РФ не штурмовать крупные города вполне целесообразна
Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские ВС обладают значительным историческим опытом, позволяющим эффективно действовать в ходе СВО без необходимости штурма крупных населённых пунктов, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В беседе с «Ридусом» парламентарий поддержал заявление генерал-лейтенанта Апти Алаудинова о новой тактике ВС РФ, отметив, что штурм городов является крайней и наиболее сложной мерой, к которой следует прибегать только в исключительных случаях.
Соболев акцентировал внимание на том, что российская армия располагает всем необходимым арсеналом для успешного выполнения боевых задач альтернативными методами, минимизируя при этом потери среди военнослужащих и гражданского населения. По его словам, такой подход соответствует современным принципам ведения боевых действий.
«Если будем использовать принципы военного искусства, которые широко использовались в годы Великой Отечественной войны, то обойдёмся без штурма крупных городов», — уточнил депутат, отметив, что российским войскам нужно продолжать наступать, обходя города, и двигаться дальше.
Напомним, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что в ходе проведения СВО ВС России выработали стратегию, благодаря которой можно избежать штурма больших городов. Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах штурмовать населённые пункты в лоб не имеет смысла. Гораздо эффективнее, по его мнению, планомерно брать в кольцо и отрезать от снабжения каждую вражескую группировку.