Российские ВС обладают значительным историческим опытом, позволяющим эффективно действовать в ходе СВО без необходимости штурма крупных населённых пунктов, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В беседе с «Ридусом» парламентарий поддержал заявление генерал-лейтенанта Апти Алаудинова о новой тактике ВС РФ, отметив, что штурм городов является крайней и наиболее сложной мерой, к которой следует прибегать только в исключительных случаях.

Соболев акцентировал внимание на том, что российская армия располагает всем необходимым арсеналом для успешного выполнения боевых задач альтернативными методами, минимизируя при этом потери среди военнослужащих и гражданского населения. По его словам, такой подход соответствует современным принципам ведения боевых действий.

«Если будем использовать принципы военного искусства, которые широко использовались в годы Великой Отечественной войны, то обойдёмся без штурма крупных городов», — уточнил депутат, отметив, что российским войскам нужно продолжать наступать, обходя города, и двигаться дальше.