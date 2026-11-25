Россияне могут на законных основаниях защититься от судебного взыскания старых кредитов, даже если коллекторы продолжают требовать деньги спустя много лет. Однако для этого необходимо правильно воспользоваться сроком исковой давности и не допустить ошибок при общении со взыскателями. Об этом Life.ru рассказал адвокат Вадим Багатурия.

«Истечение срока исковой давности не списывает долг автоматически, но обычно лишает кредитора возможности взыскать его через суд, если должник заявит о пропуске срока. Общий срок давности составляет три года, однако по кредитам он может рассчитываться отдельно по каждому просроченному платежу», — пояснил адвокат.

Старая запись в кредитной истории сама по себе не означает, что задолженность всё ещё можно взыскать. Если коллекторы требуют вернуть деньги спустя много лет, необходимо запросить документы и расчёт долга. При обращении взыскателя в суд следует заявить об истечении срока исковой давности.

Особенно осторожно стоит относиться к документам, которые предлагают подписать коллекторы. Письменное признание старого долга даже после истечения срока давности может запустить его отсчёт заново.

Существует и законный способ избавиться от назойливых звонков взыскателей. Согласно статье 8 федерального закона № 230-ФЗ, через четыре месяца после возникновения просрочки должник вправе направить кредитору и коллекторам официальное заявление об отказе от взаимодействия.

По истечении трёх рабочих дней после получения заявления взыскатели по общему правилу должны прекратить звонки, личные встречи, отправку СМС и сообщений в мессенджерах. При этом отправлять обычные почтовые письма им не запрещено. Закон также предусматривает временное приостановление действия отказа при появлении исполнительного документа.

«Если после такого отказа звонки продолжаются либо используются угрозы и психологическое давление, следует фиксировать контакты и жаловаться в ФССП, которая контролирует работу коллекторов. Закон прямо запрещает психологическое давление», — подчеркнул Багатурия.

Напомним, с 26 ноября судебные приставы начнут получать кредитные истории россиян по новым правилам. В частности, ФССП сможет с согласия гражданина запрашивать кредитные отчёты при проверке жалоб на неправомерные действия взыскателей. Подробнее о том, что изменится для должников и как правильно пожаловаться на коллекторов, Life.ru рассказал в отдельном материале.