Три гола за восемь минут: «Ростов» прервал неудачную серию с «Факелом»

«Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Об этом стало известно после завершения встречи в Ростове-на-Дону.

Хозяева поля забили три мяча во втором тайме. Сначала отличился Алексей Миронов, затем Константин Кучаев увеличил преимущество команды, а спустя ещё несколько минут Умар Сако довёл счёт до крупного.

«Факел» смог ответить лишь в концовке встречи — на 89-й минуте гол забил Александр Кокшаров, однако изменить итог матча воронежцам не удалось.

Победа позволила «Ростову» прервать серию из четырёх матчей без выигрышей в чемпионате. Команда набрала 8 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице.

«Факел» остаётся последним в РПЛ с двумя очками. Воронежская команда в текущем сезоне ещё не одержала ни одной победы. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Факел» примет «Балтику».

Также Life.ru рассказывал, как «Краснодар» впервые в сезоне потерял очки в РПЛ, упустив преимущество в два мяча в матче с «Крыльями Советов». Команда Мурада Мусаева после этого сохранила позиции среди лидеров чемпионата, но не смогла продолжить победную серию на старте турнира.