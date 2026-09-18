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Опубликовано 18 сентября, 13:50

Три МС-21 совершили свыше 120 полётов и прошли больше половины сертификации

Испытания МС-21 выполнены более чем наполовину

МС-21. Обложка © Telegram / Ростех

МС-21. Обложка © Telegram / Ростех

Программа сертификационных испытаний российского самолёта МС-21 выполнена более чем на 50%. Об этом сообщается в материалах Кремля.

В испытаниях задействованы три самолёта. К настоящему моменту они выполнили свыше 120 сертификационных полётов.

Новые данные появились на фоне подписания крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21. В церемонии 18 сентября приняли участие президент России Владимир Путин, глава Минпромторга Антон Алиханов и министр транспорта Андрей Никитин. Поставки 90 среднемагистральных лайнеров запланированы на 2029–2032 годы, договор также включает тренажёры, подготовку персонала и послепродажное обслуживание.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт разработки корпорации «Яковлев», входящей в ОАК Ростеха. Лайнер рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров.

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Ранее Life.ru сообщал, что Росавиация рассчитывает завершить сертификацию импортозамещённого МС-21 в 2027 году. Для этого самолёт проходит программу испытаний с российскими системами и двигателями ПД-14.

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Юрий Лысенко
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