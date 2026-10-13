Три самолёта из Турции развернулись над Литвой из-за ограничений в Москве

Три пассажирских лайнера, следовавших из турецких городов в московский аэропорт Внуково, изменили маршрут и вернулись в Стамбул. Всему виной стали ограничения, действующие в столичной авиагавани. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов Flightradar24.

Первым в 20:00 мск из Антальи вылетел Airbus A321 авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC1576. В 20:17 из Измира отправился Airbus A320 той же авиакомпании, следовавший рейсом PC1521. Ещё один самолёт, Boeing 737 перевозчика Ajet, вылетел из Стамбула в 20:52 и выполнял рейс VF275.

Все три лайнера развернулись над территорией Литвы, после чего направились обратно в Стамбул. Самолёты благополучно приземлились в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

С вечера 12 октября во Внуково действуют временные ограничения на прилёты и вылеты воздушных судов. Тем временем Домодедово и Жуковский принимают рейсы при согласовании с соответствующими органами.