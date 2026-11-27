Трижды обокрал один дом: Серийный похититель кабелей попался росгвардейцам
В Щёлкове задержали мужчину при четвёртой попытке украсть интернет-кабель
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В подмосковном Щёлкове 43-летнего мужчину задержали при четвёртой попытке похитить интернет-кабель из одной и той же многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл к жилому дому на Талсинской улице после сообщения о подозрительном незнакомце на крыше. Им оказался уроженец Омской области, проникший в техническое помещение для демонтажа оборудования связи.
«Выяснилось, что злоумышленник ранее уже трижды совершал подобные противоправные действия в этом доме», — отметили в ведомстве.
Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Размер причинённого ущерба не уточняется.
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