В подмосковном Щёлкове 43-летнего мужчину задержали при четвёртой попытке похитить интернет-кабель из одной и той же многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл к жилому дому на Талсинской улице после сообщения о подозрительном незнакомце на крыше. Им оказался уроженец Омской области, проникший в техническое помещение для демонтажа оборудования связи.

«Выяснилось, что злоумышленник ранее уже трижды совершал подобные противоправные действия в этом доме», — отметили в ведомстве.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Размер причинённого ущерба не уточняется.

Ранее, 23 ноября, стало известно о задержании женщины, похитившей золотые украшения из церковной лавки в Москве. Фигурантка, уже неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражи и мошенничество, успела продать похищенное. Свой поступок она объяснила тем, что не смогла сдержаться. Женщину заключили под стражу.