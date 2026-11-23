В Москве женщина под видом обычной покупательницы похитила золотые украшения из церковной лавки, воспользовавшись невнимательностью продавца. Подозреваемую впоследствии задержали в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали женщину за кражу золота из церковной лавки. Видео © Telegram / Ирина Волк

Инцидент произошёл в торговой точке на улице Рогожский Посёлок. Посетительница поинтересовалась, можно ли приобрести икону святой Агафии. Услышав, что нужного образа сейчас нет в продаже, она попросила оформить индивидуальный заказ. Пока сотрудница занималась заполнением документов, женщина незаметно забрала с витрины золотые изделия и покинула помещение.

Полицейским удалось установить личность предполагаемой похитительницы и выяснить её местонахождение. Оказалось, что ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и кражи. Украденные украшения задержанная успела продать, а вырученные средства потратила на собственные нужды.

Свой поступок женщина объяснила тем, что «просто не смогла сдержаться». Против неё возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантке предъявили обвинение и заключили под стражу.

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