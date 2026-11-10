Во Франции мужчина похитил из католической базилики частицу мощей святителя Николая Чудотворца, после чего сжёг и раздавил реликвию. Подозреваемого задержали, а свой поступок он объяснил желанием «бороться с фетишизмом». Об этом сообщает французское издание Tribune Chrétienne.

Инцидент произошёл в базилике Сен-Николя-де-Пор в департаменте Мёрт и Мозель. По данным журналистов, мужчина разбил защитное стекло, забрал реликварий с фрагментом кости святого и впоследствии уничтожил его.

Пропажу обнаружил настоятель храма, который 2 ноября обратился в полицию. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого благодаря записям камер видеонаблюдения. После задержания мужчина, как сообщается, признался в содеянном.

На допросе он заявил, что хотел «бороться с фетишизмом». По его мнению, почитание мощей святых является суеверием. Уничтоженная реликвия представляла собой небольшой фрагмент кости длиной около одного-двух сантиметров. Она находилась в стеклянной капсуле отдельно от главных святынь базилики.

Председатель ассоциации по сохранению базилики Дени Буркен назвал произошедшее бессмысленным актом осквернения. При этом он заверил верующих, что основные мощи Николая Чудотворца не пострадали и по-прежнему находятся в сокровищнице храма.

По данным Tribune Chrétienne, это уже третий случай кражи или вандализма в базилике с начала 2026 года. Представители прихода выразили глубокую скорбь, подчеркнув, что речь идёт о посягательстве не только на историческое наследие, но и на чувства нескольких поколений паломников.