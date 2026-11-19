В Волгограде двух мужчин приговорили к колонии за хищение 21 тонны фисташек стоимостью более 14 миллионов рублей. Орехи везли из Ирана в Москву, но вместо доставки заказчику выгрузили на даче и продали, сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Преступление произошло в конце ноября 2025 года. Водитель грузовика Илькин Р. вместе с сообщниками разгрузил 1050 мешков фисташек на дачном участке в Тракторозаводском районе Волгограда. Его подельник Али А. помогал перевозить участников схемы, обеспечивал их жильём и подыскивал склады для хранения товара.

«Чтобы скрыть следы преступления, транспортное средство с остатками товара подожгли», — говорится в сообщении суда.

Кроме того, водитель успел обмануть владельца грузовика на 34 тысячи рублей. Он сообщил о якобы произошедшей под Элистой поломке и попросил деньги на ремонт. Чтобы убедить хозяина машины, другой участник схемы представился по телефону сотрудником автосервиса и подтвердил неисправность. На самом деле фура была исправна, а сам Илькин уже находился в Волгограде.

Суд признал водителя виновным в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, назначив ему три года шесть месяцев и десять дней колонии общего режима. Али получил три года колонии за пособничество в растрате. Оба фигуранта полностью признали вину, раскаялись и частично возместили ущерб владельцу фисташек — компании «Империя Фудс». Дополнительно с них солидарно взыскали почти 13,9 миллиона рублей. Деньги, полученные обманом от хозяина грузовика, Илькин вернул полностью. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал о серийном угонщике, похищавшем большегрузы с дорогостоящими автомобилями. В одном из случаев водитель, которому поручили доставить восемь иномарок из Владивостока, отключил GPS-трекеры и скрылся вместе с автовозом и грузом стоимостью около 50 миллионов рублей. Позднее автомобили обнаружили в ангарах, а тягач — брошенным в лесу. По данным SHOT, мужчину связывали и с другими подобными эпизодами.