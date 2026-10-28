Троих детей из Челябинска, чьи мать и сестра были убиты, поместили в больницу

Троих детей, выживших после убийства матери и старшей сестры в Челябинске, поместили в детскую больницу для реабилитации и оказания психологической помощи. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.

«После случившегося все трое детей — мальчики 2020, 2022 и 2026 годов рождения — помещены в детскую больницу для проведения реабилитационных мероприятий и оказания психологической помощи», — рассказали в ведомстве.

В региональном министерстве также уточнили, что обнаруженный погибшим мужчина состоял в браке с матерью детей. Он был отцом младенца, тогда как старшие мальчики родились в предыдущем браке женщины.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министерствам социальных отношений и здравоохранения обеспечить детям необходимый уход и комплексное сопровождение. К работе подключились органы опеки.