Троих детей из Челябинска, чьи мать и сестра были убиты, поместили в больницу
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Троих детей, выживших после убийства матери и старшей сестры в Челябинске, поместили в детскую больницу для реабилитации и оказания психологической помощи. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.
«После случившегося все трое детей — мальчики 2020, 2022 и 2026 годов рождения — помещены в детскую больницу для проведения реабилитационных мероприятий и оказания психологической помощи», — рассказали в ведомстве.
В региональном министерстве также уточнили, что обнаруженный погибшим мужчина состоял в браке с матерью детей. Он был отцом младенца, тогда как старшие мальчики родились в предыдущем браке женщины.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министерствам социальных отношений и здравоохранения обеспечить детям необходимый уход и комплексное сопровождение. К работе подключились органы опеки.
Трагедия произошла 28 октября в квартире дома на улице Олимпийской в микрорайоне Вишнёвая Горка. Там обнаружили тела мужчины, женщины и её 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. По предварительной версии правоохранителей, сотрудник частного охранного предприятия застрелил супругу и её дочь, после чего покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек. Двое мальчиков сумели выбежать из квартиры и укрыться у соседей, тогда как младенец остался внутри. Прибывшие полицейские вынесли малыша из помещения. Все трое детей выжили.