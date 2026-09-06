Актёра Сироткина из сериала «Склифосовский» убил оторвавшийся тромб

Причиной смерти актёра театра и кино Константина Сироткина, известного по сериалу «Склифосовский», стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщили в окружении артиста.

Константин Сироткин умер 2 сентября в возрасте 58 лет. Артист был известен зрителям по сериалам «Склифосовский» и «Морозова-2», а также по работе в театре и мюзиклах. В разные годы он играл в театре-кабаре «Летучая мышь», участвовал в постановках «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев». С 2004 года Сироткин служил в театре «На Басманной».