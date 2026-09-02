Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал Владимиру Путину об успешном полёте пассажирского самолёта Ил-114. Об этом он сообщил на встрече в рамках Восточного экономического форума.

По словам Трутнева, самолёт впервые поднялся в воздух с аэродрома во Владивостоке. Он положительно оценил возможности новой машины.

«Мы вчера первый раз поднялись на Ил-114 в аэропорту Владивостока. Хорошая машина», — сказал вице-премьер.

Ил-114-300 является российским региональным пассажирским самолётом, который создаётся для замены устаревших воздушных судов этого класса и эксплуатации на внутренних маршрутах.

Российский региональный самолёт Ил-114-300 продолжает проходить испытания и готовится к расширению серийного производства. Ранее Life.ru рассказывал о планах увеличить выпуск Ил-114-300 до 12 машин в год, которые должны помочь обновить парк региональной авиации. Также Life.ru сообщал, что самолёт успешно прошёл испытания в сложных арктических условиях, подтвердив возможность эксплуатации в удалённых регионах страны.