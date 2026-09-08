Трутнев призвал присмотреться к Японии: Токио снова «точит мечи»

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости пристально наблюдать за усилением военного потенциала Японии на фоне её заявлений об Итурупе. Об этом политик рассказал ТАСС на Восточном экономическом форуме.

По его словам, вопрос требует более пристального наблюдения на фоне заявлений японской стороны о намерении вернуть Итуруп. Трутнев связал происходящее с положениями мирного договора, который, по его оценке, предусматривал ограничения для Японии в вопросах вооружений. Отдельно представитель президента подчеркнул, что усиление военного потенциала страны нельзя оставлять без внимания.

Ранее в Китае расценили недавние слова Владимира Путина о причинах ухудшения отношений с Японией как окончательную точку в многолетнем споре между Москвой и Токио. Ответственность за продолжающееся охлаждение контактов Путин возложил на японскую сторону.