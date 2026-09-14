ЦБ оставил ставку на месте — банки раскрыли, ждать ли россиянам перемен по кредитам и вкладам

Решение ЦБ оставить показатель на уровне 14% годовых пока не заставило банки корректировать действующие предложения. Участники опроса сообщили, что сохранят прежние параметры как для заёмщиков, так и для клиентов, размещающих деньги на депозитах. В одном из российских банков подтвердили, что менять доходность сберегательных продуктов и стоимость кредитования не собираются. Сейчас максимальная ставка по вкладу там достигает 14,3% годовых при размещении средств на шесть месяцев.