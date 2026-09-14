ЦБ оставил ставку на месте — банки раскрыли, ждать ли россиянам перемен по кредитам и вкладам
Банки не станут менять условия по кредитам после решения ЦБ по ставке
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Российские банки не собираются вслед за Центробанком пересматривать условия по кредитам и депозитам. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из опроса кредитных организаций РИА «Новости».
Решение ЦБ оставить показатель на уровне 14% годовых пока не заставило банки корректировать действующие предложения. Участники опроса сообщили, что сохранят прежние параметры как для заёмщиков, так и для клиентов, размещающих деньги на депозитах. В одном из российских банков подтвердили, что менять доходность сберегательных продуктов и стоимость кредитования не собираются. Сейчас максимальная ставка по вкладу там достигает 14,3% годовых при размещении средств на шесть месяцев.
Ранее 11 сентября Банк России решил оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор впервые с апреля 2025 года не стал её снижать, прервав продолжавшийся несколько месяцев цикл смягчения денежно-кредитной политики. Одной из причин такого решения стало усиление инфляционного давления.
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