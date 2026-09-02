ЦБ повысил прогноз прибыли банков на 2026 год до 4,4 трлн рублей

Центробанк улучшил ожидания по заработку российских банков в текущем году. Теперь регулятор допускает, что сектор может получить свыше 4 трлн рублей чистой прибыли, говорится в свежем обзоре финансовой стабильности, пишет РБК.

Согласно расчетам, диапазон прогноза сдвинут вверх на полтриллиона и составляет от 3,9 до 4,4 трлн рублей. Это уже второе повышение планки за год: в январе речь шла о сумме до 3,8 трлн, а в мае — до 3,9 трлн. Для сравнения, годом ранее кредитные организации заработали 3,5 трлн.

Причина пересмотра — сохранение высокой чистой процентной маржи. Стоимость привлечения денег для банков падает быстрее, чем ставки, по которым они выдают займы. В результате разница между доходами и расходами по процентам остается на комфортном уровне.

По итогам первого полугодия финучреждения уже получили 2,3 трлн рублей чистого дохода. Это на треть больше результата за аналогичный период прошлого года. При этом во втором квартале динамика замедлилась из-за отрицательной переоценки облигаций федерального займа, однако основной бизнес продолжил расти.

Чистый процентный доход за квартал увеличился на 11%, достигнув 2,41 трлн рублей. Также выросли комиссионные заработки — до 644 млрд рублей, в основном благодаря переводам и расчетному обслуживанию.

ЦБ обращает внимание и на возросшие риски. Расходы на резервы подскочили на четверть из-за проблемных кредитов бизнесу, особенно в промышленности, недвижимости и нефтегазе. Регулятор ожидает, что во втором полугодии давление на капитал со стороны корпоративных долгов сохранится.

Качество портфеля кредитов юрлицам немного ухудшилось: доля проблемных ссуд выросла до 11,8%. Основной вклад внесли реструктуризации долгов отдельных компаний, испытывающих трудности с выплатами.