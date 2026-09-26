Целая эпоха самарской металлургии: Не стало Героя Соцтруда Максима Оводенко

В Самарской области на 97-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда Максим Оводенко, много лет руководивший местным металлургическим заводом. О его смерти утром 26 сентября сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона назвал заслуженного промышленника человеком-легендой и напомнил о его вкладе в развитие предприятия. Под руководством Оводенко производство удалось увеличить более чем вдвое, а в 1988 году завод выпустил рекордные 600 тысяч тонн проката.

Будущий Герой Соцтруда родился 11 августа 1930 года в Черкассах. После окончания Уральского политехнического института начал карьеру на Каменск-Уральском металлургическом заводе, а позднее стал главным инженером Красноярского предприятия имени Ленина.

В 1984 году Оводенко возглавил Куйбышевский металлургический завод, которым руководил до 1996-го. За это время там провели масштабную реконструкцию, освоили выпуск лакированной баночной ленты и крупногабаритных штамповок для аэрокосмической промышленности.

На счету специалиста 47 научных изобретений. Он имел степень кандидата технических наук, звание профессора и был академиком Российской инженерной академии. Среди его государственных наград — орден Октябрьской Революции, два ордена Трудового Красного Знамени и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

За многолетнюю работу Оводенко присвоили звания почётного гражданина Самары и Самарской области. Он также входил в экономический совет при Правительстве России.

Ранее Life.ru рассказывал об участии Самарского металлургического завода в создании нового российского космического корабля «Федерация». В 2019 году предприятие подтвердило сотрудничество с ракетно-космической корпорацией «Энергия», которая заказала изготовление алюминиевого корпуса для перспективного пилотируемого аппарата.