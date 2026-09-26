Сыгравший в фильме «Август» актёр Роман Веслаух скончался на 53-м году жизни

Актёр Роман Веслаух, известный по роли в военной драме «Август», умер на 53-м году жизни. О его смерти сообщили в «Миус Фронт».

Причину смерти актёра в публикации не назвали. Представители сообщества отметили его работу в кино и совместных проектах.

«Бесконечно скорбим о гибели нашего друга, коллеги Романа Веслауха. Патриот, настоящий офицер, актёр, нам всем будет тебя не хватать», — говорится в публикации.

Роман Веслаух родился 16 февраля 1974 года в Петропавловске-Камчатском. В 2021 году он окончил актёрский курс Михаила Горевого. На экране Веслаух дебютировал в 2020 году. За несколько лет он снялся более чем в 25 фильмах и сериалах. Среди его работ — «Хрустальный», «По законам военного времени», «Капкан для монстра», «Чужая стая», «Соседи» и «Дыхание мёртвого леса». В 2025 году актёр появился в военной драме «Август». Также он участвовал в проектах «Мы одной крови», «Держаться за землю» и «Центурия».

Ранее сообщалось, что на 91-м году жизни умер советский и российский саксофонист Алексей Козлов. Музыкант скончался дома после непродолжительной болезни. В 1973 году Козлов основал ансамбль «Арсенал», который стал одним из первых джаз-роковых коллективов в СССР. Он также участвовал в создании московских джазовых площадок и позднее открыл клуб, который носит его имя. Музыкант имел звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.