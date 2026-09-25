Умер председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань умер 25 сентября в возрасте 70 лет. О его смерти сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Глава края назвал Великданя опытным руководителем и профессионалом аграрной отрасли, который посвятил жизнь развитию региона.

«Много важных решений и проектов в крае удалось осуществить благодаря его работоспособности и целеустремлённости. Это новые сельскохозяйственные производства и рабочие места, социальные объекты, дороги, благоустройство на селе и многое другое», — отметил Владимиров.

Работать в органах власти Ставропольского края Великдань начал в 2008 году в должности заместителя министра сельского хозяйства. Год спустя он возглавил администрацию Труновского района, которой руководил до 2012-го. С 2012 по 2021 год Великдань занимал пост первого заместителя председателя правительства края и курировал агропромышленный комплекс, природопользование и охрану окружающей среды. Председателем Думы Ставропольского края его избрали в сентябре 2021 года на первом заседании регионального парламента седьмого созыва.

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