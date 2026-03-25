Госдума прекратила полномочия умершего депутата Юрия Швыткина

В Госдуму внесён проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Юрия Швыткина. Соответствующий документ появился в электронной базе парламента.

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Швыткина Юрия Николаевича, избранного по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 54 (Красноярский край), 23 марта 2026 года в связи с его смертью», — указано в документе.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного. Он окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, а затем — Академию управления МВД России, получив специальность юриста-организатора правоохранительной деятельности.

В Госдуму VII созыва он был избран 18 сентября 2016 года, а в VIII созыв — 19 сентября 2021 года, оба раза проходя по своему округу от «Единой России». В обоих созывах депутат занимал пост заместителя председателя комитета по обороне. Швыткин имел звание полковника милиции, был награждён тремя орденами Мужества и медалью «За боевые заслуги». За свою жизнь он совершил 117 прыжков с парашютом.