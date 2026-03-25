Госдума прекратила полномочия умершего депутата Юрия Швыткина
Юрий Швыткин. Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин
В Госдуму внесён проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Юрия Швыткина. Соответствующий документ появился в электронной базе парламента.
«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Швыткина Юрия Николаевича, избранного по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 54 (Красноярский край), 23 марта 2026 года в связи с его смертью», — указано в документе.
Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного. Он окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, а затем — Академию управления МВД России, получив специальность юриста-организатора правоохранительной деятельности.
В Госдуму VII созыва он был избран 18 сентября 2016 года, а в VIII созыв — 19 сентября 2021 года, оба раза проходя по своему округу от «Единой России». В обоих созывах депутат занимал пост заместителя председателя комитета по обороне. Швыткин имел звание полковника милиции, был награждён тремя орденами Мужества и медалью «За боевые заслуги». За свою жизнь он совершил 117 прыжков с парашютом.
Напомним, о смерти парламентария стало известно 23 марта. Сообщалось, что он скончался в московской больнице во время плановой операции. Сослуживцы и коллеги запомнили его как скромного, отзывчивого и надёжного человека. Прощание с Юрием Швыткиным пройдёт в Москве 26 марта в ЦКБ. Похороны состоятся в Красноярске на Аллее Славы Бадалыкского кладбища. В Красноярске церемония прощания намечена на 27 марта в 12:00 в Большом концертном зале.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru