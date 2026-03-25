Прощание с депутатом Юрием Швыткиным пройдёт 26 марта в Москве
Юрий Швыткин.
Прощание с заместителем комитета Госдумы по обороне, депутатом от фракции «Единая Россия» Юрием Швыткиным состоится в Москве 26 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Швыткина.
«Прощание с Юрием Николаевичем состоится в Москве 26 марта в ЦКБ. Время уточняется», — говорится в сообщении.
Похороны депутата пройдут в Красноярске. Захоронение состоится на Аллее Славы Бадалыкского кладбища. Прощание в Красноярске намечено на 27 марта в 12:00 в Большом концертном зале.
Напомним, что о смерти заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина стало известно 23 марта. Депутат запомнился как скромный, отзывчивый и надёжный человек. Позже сообщалось, что смерть наступила в московской больнице во время плановой операции.
