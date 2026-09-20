Директор городского зоопарка Калининграда Светлана Соколова умерла в 56 лет

Не стало директора Калининградского зоопарка Светланы Соколовой. О её смерти 20 сентября сообщили в администрации округа.

«Светлану Юрьевну невозможно представить без зоопарка — зоопарк невозможно представить без неё. Её энергия, искренняя увлечённость и абсолютная преданность делу задавали тон всей работе», — говорится в сообщении

Там добавили, что зоопарк был миссией для Соколовой. Она всегда ставила во главу угла интересы животных, развивала просвещение и помогала расти коллегам.

Особенно Соколова радовалась улучшению условий для подопечных и успехам учреждения в грантовых конкурсах. Коллеги отмечают, что она последовательно добивалась перемен, развивая зоопарк проект за проектом. Её подход к работе и умение не отступать перед трудностями стали ориентиром для сотрудников.

По данным издания «Новый Калининград», Соколова скончалась на 57-м году жизни после продолжительной болезни. В учреждении она проработала 15 лет и продолжала трудиться, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что британский этолог и приматолог Джейн Гудолл скончалась на 92-м году жизни. Она умерла естественной смертью во время турне по США. Гудолл прославилась исследованиями шимпанзе в национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании, которые длились более 45 лет. Она первой заметила, что шимпанзе используют орудия труда. Свои наблюдения она публиковала в National Geographic, а также в книгах «Мои друзья — дикие шимпанзе» и «В тени человека».