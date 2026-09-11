Цена Brent превысила $109 за баррель на торгах ICE
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Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE демонстрирует уверенный рост, достигнув максимальных значений за последние месяцы. По данным на вечер 10 сентября, цена контракта поднималась выше $109 за баррель.
К 23:57 мск 10 сентября стоимость Brent росла на 1,33%, достигнув $109,06 за баррель. К 00:02 мск 11 сентября цена скорректировалась до $108,81 (+1,1%).
Рост нефтяных котировок наблюдается на фоне общего укрепления энергетического рынка. Ранее на этой неделе цена Brent уже преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель, а затем начала расти. Текущий рост нефтяных цен связан с комплексом факторов, включая геополитическую напряжённость и ожидания изменения баланса спроса и предложения на мировом рынке энергоносителей.
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