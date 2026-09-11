Цена Brent превысила $109 за баррель на торгах ICE

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE демонстрирует уверенный рост, достигнув максимальных значений за последние месяцы. По данным на вечер 10 сентября, цена контракта поднималась выше $109 за баррель.

К 23:57 мск 10 сентября стоимость Brent росла на 1,33%, достигнув $109,06 за баррель. К 00:02 мск 11 сентября цена скорректировалась до $108,81 (+1,1%).

Рост нефтяных котировок наблюдается на фоне общего укрепления энергетического рынка. Ранее на этой неделе цена Brent уже преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель, а затем начала расти. Текущий рост нефтяных цен связан с комплексом факторов, включая геополитическую напряжённость и ожидания изменения баланса спроса и предложения на мировом рынке энергоносителей.