Ценности перестанут быть словами: В Москве бизнес обсудит, как сделать компании устойчивее

1 октября в Москве состоится XIX Всероссийский форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Ассоциация менеджеров соберёт представителей бизнеса, власти, экспертного сообщества, СМИ, блогосферы и НКО, чтобы обсудить устойчивое развитие, социальную ответственность и роль корпоративной культуры в эффективности компаний.

Главной темой пленарной сессии станет переход от формально заявленных корпоративных ценностей к их практическому применению. Участники обсудят, каким образом культура внутри компании влияет на управленческие решения, работу с сотрудниками и способность бизнеса адаптироваться к изменениям. На площадке также представят результаты исследования зрелости корпоративной культуры российских компаний.

XIX форум «Дело в людях» пройдёт в Москве 1 октября. Фото © Предоставлено Life.ru

«В условиях меняющейся экономики и роста требований со стороны сотрудников, клиентов и партнеров корпоративная культура становится одним из ключевых факторов устойчивости бизнеса. Именно она определяет, насколько заявленные ценности находят отражение в управленческих решениях, взаимодействии с сотрудниками и способности компании отвечать на новые вызовы. Сегодня бизнесу важно переходить от деклараций к практикам — понимать, как ценности влияют на вовлеченность сотрудников, качество управления и способность компании адаптироваться к изменениям. Результаты исследования зрелости корпоративной культуры российских компаний, которые мы представим на форуме, позволят оценить, насколько российский бизнес готов к этому переходу», — отметил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

Отдельные дискуссии будут посвящены ответственному брендингу и потребительскому поведению. Эксперты рассмотрят, почему ценности компаний всё чаще становятся фактором выбора продукта, а также обсудят риски гринвошинга и переход от имиджевых заявлений к включению принципов устойчивого развития в бизнес-стратегию.

Социальный блок форума затронет поддержку семей и сотрудников с детьми. Участники разберут эффективность корпоративных программ благополучия, актуальные запросы работников и возможный переход от отдельных льгот к комплексным мерам поддержки.

Практическая часть программы рассчитана в том числе на компании, которые только начинают системно заниматься устойчивым развитием. Среди тем — финансирование социальных стартапов, поиск партнёров среди НКО, реализация социальных проектов и запуск подобных инициатив без создания сложной инфраструктуры и значительных дополнительных ресурсов.

Своими кейсами поделятся представители Национальной Медиа Группы, ГК «КОТРОС», МегаФона, Норникеля и других крупных российских компаний. В программе также предусмотрены экспертные дискуссии, питч-сессии и презентации практических решений.

Завершится мероприятие церемонией награждения победителей конкурса «Дело в людях». В этом году на премию поступило 129 проектов от крупнейших российских компаний. Победителей определят в девяти номинациях, а обладателя Гран-при выберет Экспертный совет конкурса. Форум пройдёт на площадке LOFT#8 в Москве. Организатор ожидает около 450 участников и более 200 компаний; в программе заявлено свыше 60 спикеров.

Ранее сообщалось, что семь тематических направлений войдут в программу Международного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге. Участники смогут выбрать треки, посвящённые культуре, жизнедеятельности, источнику жизни, развитию человека, технологическому лидерству, магистралям будущего и современной жизни.