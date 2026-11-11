В американском Фарго рабочий услышал крики о помощи и обнаружил в квартире женщину, прикованную цепью к кровати. Вызванные полицейские освободили её. Пострадавшая рассказала, что бывший муж удерживал её против воли два года, сообщает People со ссылкой на материалы дела.

Женщину нашли 3 ноября во время технического обслуживания дома. Согласно судебным документам, цепь была закреплена замком на её лодыжке, окна спальни закрывала фольга, а на кровать была направлена камера. С пострадавшей общались через переводчика, поскольку она не говорила по-английски. По её словам, бывший супруг привёз её из Мексики в 2024 году, запрещал покидать квартиру и приносил еду дважды в день.

По делу арестовали 40-летнего Артуро Кальсаду-Бесеррила и 41-летнюю Эрендиру Амолес. Женщина обвинила обоих в избиениях и сексуальном насилии. Полицейские зафиксировали у неё телесные повреждения, после чего её доставили в больницу.

Согласно изложенным в материалах дела показаниям, Амолес признала, что запирала женщину, чтобы та не сбежала. Оба обвиняемых, в свою очередь, утверждали, что пострадавшая нападала на них. Им предъявили обвинения в похищении, мужчине также — в домашнем насилии, женщине — в нападении. По обвинениям в насилии они вину не признали; оба остаются под стражей, залог установлен в размере 500 тысяч долларов для каждого.

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