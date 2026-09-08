Цифровой археолог: В России создают ИИ для расшифровки берестяных грамот

Берестяные грамоты больше не тайна. На акселераторе «Нейрофест» в Сколково представили систему «НейроПалеограф», которая с помощью искусственного интеллекта помогает расшифровывать и датировать древнерусские тексты, а в перспективе сможет восстанавливать утраченные участки. Об этом Life.ru рассказал автор разработки, магистрант Политехнического института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ассистент кафедры информационных технологий и систем Иван Филиппов.

«НейроПалеограф» принимает данные грамоты и на выходе формирует расшифрованный текст. По словам разработчика, обычное прочтение найденных документов для профессиональных историков само по себе не является главной проблемой — ИИ нужен прежде всего для более глубокого компьютерного анализа.

«Наша система позволяет зайти глубже. Потенциально она сможет восстанавливать утраченные фрагменты, то есть предполагать, какой текст мог бы быть там написан, если документ фрагментирован. А это уже куда сложнее», — рассказал Филиппов.

Сейчас разработчик сосредоточился прежде всего на автоматической датировке грамот. Алгоритм анализирует особенности начертания символов, а также статистику употребления отдельных букв и слов.

«Уже сейчас ошибка датирования составляет всего 35 лет», — отметил собеседник Life.ru.

По словам Филиппова, археологи зачастую определяют возраст берестяной грамоты по культурному слою, в котором она обнаружена. Возможность датировать текст по его собственным признакам особенно пригодится в случаях, когда документ найден вне первоначального археологического контекста.

Автор проекта также сравнивает результаты ИИ с классическими методами датирования грамот по почерку, разработанными лингвистом Андреем Зализняком. По большей части результаты совпадают, хотя в отдельных случаях методы расходятся из-за различий в подходах.

Технологию планируют применять не только к берестяным грамотам. По словам Филиппова, используемые алгоритмы можно переносить и на древние рукописи, что в перспективе откроет дополнительные возможности для компьютерного исследования древнерусских текстов.

«Эта система уже позволяет мне работать с грамотами на другом уровне: проводить глубокие исследования и писать научные статьи. Надеюсь, когда в конце октября мы сделаем релиз, эксперты из исторической сферы также смогут проверять свои гипотезы, используя систему как инструмент», — рассказал разработчик.

До конца октября команда рассчитывает запустить демонстрационную версию «НейроПалеографа» на сайте, а также приложение для скачивания. Разработчики намерены снабдить его инструкцией, чтобы пользоваться системой могли люди с разным уровнем компьютерной подготовки.

Сам проект вырос из личного интереса Филиппова к истории Великого Новгорода. Он решил применить свои компетенции в области искусственного интеллекта к историческим материалам родного города.

«Я решил подойти к вопросу не как историк, а как программист, имеющий компетенции в сфере искусственного интеллекта. Проект зародился как учебный и личный, но когда он выиграл на одном из конкурсов, я понял, что это действительно интересно людям и нужно продолжать», — рассказал Филиппов.

Руководителем проекта «НейроПалеограф» выступает доцент кафедры физики твёрдого тела и микроэлектроники НовГУ Ирина Телина. Ранее разработка также стала победителем конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Теперь «НейроПалеограф» вошёл в десятку лучших проектов акселератора национальной программы «Нейрофест-2026».

«Нейрофест-2026» организован АНО «Ленинка Арт», учреждённой Российской государственной библиотекой и экосистемой ArtMasters. Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации Президента РФ и Министерства культуры России.