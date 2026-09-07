Учёные установили происхождение мрамора скульптуры Венеры Таврической

Учёные Эрмитажа и Института Карпинского установили, где добыли мрамор для знаменитой Венеры Таврической. Исследование показало, что материал происходит с греческого острова Парос. Об этом сообщила заведующая отделом Античного мира Эрмитажа Анна Трофимова журналистам.

«Это остров Парос. Мы предполагали, что мрамор паросский, но глаз никогда не сможет отличить одну породу от другой. Это могут сделать только самые точные методы проверки», — передаёт её слова «Интерфакс».

Чтобы установить происхождение камня, специалисты использовали сразу несколько способов анализа. Они изучили микроструктуру мрамора, его химический состав, а также соотношение изотопов стронция и свинца. Именно изотопный анализ позволил наиболее точно определить место добычи.

Исследователям пришлось работать буквально с микроскопическими образцами. Специалисты Эрмитажа смогли взять материал со статуи так, чтобы не повредить античное произведение.

«Нам были переданы микрограммы. Для исследования мы изготовили микрошлиф, <...> толщина самого материала — меньше волоса», — пояснил генеральный директор Института Карпинского Павел Химченко.

По словам Трофимовой, паросский мрамор считался одним из самых дорогих и престижных материалов античного мира. Он отличается пластичностью и способен пропускать свет, благодаря чему поверхность скульптуры выглядит особенно мягкой и словно светится изнутри.

Учёные также обнаружили на поверхности следы минерала, который входил в состав абразивного порошка для финальной обработки мрамора. Железистые пятна на статуе помогли определить, что в какой-то период она долго находилась под открытым небом и контактировала с водой.

Исследование Венеры Таврической продолжается. Специалисты планируют изучить разные части скульптуры, поискать следы древней краски, археологических наслоений и микроорганизмов. Разработанная методика в будущем может помочь исследовать другие античные скульптуры — устанавливать происхождение камня, уточнять датировку и авторство, а также выявлять следы древней обработки и последующих реставраций.

Венера Таврическая считается одним из символов Эрмитажа. Пётр I приобрёл статую в 1719 году. Изначально её считали греческим оригиналом II века до нашей эры, однако современные исследователи склоняются к версии, что это римская работа примерно 140–150 годов нашей эры, созданная по греческому образцу.

Интерес к античным и древним артефактам в России сейчас выходит далеко за пределы постоянных музейных экспозиций. Например, Life.ru рассказывал о подготовке выставки Терракотовой армии в Москве, на которой осенью 2026 года планируют показать подлинные фигуры воинов и другие артефакты из Китая. Экспозиция Государственного исторического музея должна объединить более 240 предметов.