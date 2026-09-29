Цифровой рубль и кредиты за семь минут: Греф раскрыл роль ИИ в российском банкинге

Банкинг в привычном виде, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, просуществует недолго: всё больше его функций будут выполнять технологии искусственного интеллекта. Такой прогноз он высказал на Московском стартап-саммите.

Греф привёл в пример выдачу корпоративных кредитов. По его утверждению, Сбербанк уже способен одобрять их за семь минут благодаря технологиям, основы для которых компания заложила заранее.

Обсуждая будущее отрасли с мэром Москвы Сергеем Собяниным, глава Сбербанка допустил разные сценарии взаимодействия банков, Центробанка, цифрового рубля и ИИ. Греф также рассказал о работе над российской языковой моделью. По его словам, цель компании — приблизить её по эффективности к доступным китайским и американским разработкам.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого вопросам ИИ, сообщил, что развитие искусственного интеллекта может ускориться настолько, что людям и государствам будет сложно успевать за новыми технологиями. По словам руководителя компании, которая разработала ChatGPT, особое внимание необходимо уделить системам, способным самостоятельно совершенствовать собственные версии.