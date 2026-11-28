Более 20 семей в посёлке Жилино Московской области вынуждены пользоваться общими туалетами и душевыми, расположенными в здании бывшей угольной котельной. В квартирах домов на Совхозной улице санитарных удобств нет с момента постройки, а из-за проблем с водоснабжением местным жителям приходится ездить к родственникам в соседние города, чтобы помыться. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на жильцов.

Жители Жилино рассказали о жизни без удобств. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам местных жителей, дома построили для работников совхоза более 40 лет назад. Изначально горячую воду в общие душевые подавали дважды в неделю, однако несколько лет назад сломалась водонапорная башня. После этого начались перебои с водоснабжением.

Сейчас ситуация осложнилась отсутствием отопления. По словам жильцов двух 16-квартирных домов, батареи остаются холодными со 2 ноября. Из-за сырости стены и оконные откосы покрываются плесенью.

Отдельные жалобы касаются качества привозной воды. По словам жильцов, её доставляют в пластиковых ёмкостях со следами плесени, а внутри воды они замечали червей.

Местные жители также заявляют, что участки под котельной и водонапорной башней перешли в частную собственность. По их словам, администрация объясняет невозможность ремонта отсутствием прав на землю, а теплоснабжающая организация связывает остановку котельной с нехваткой воды.

Несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию и местную администрацию, решить проблему пока не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал о жителях Рыбинска, которые мёрзнут в квартирах, несмотря на счета за отопление. По словам горожан, отопление в отдельных районах работает с перебоями, а начисления за коммунальные услуги продолжают поступать в полном объёме.