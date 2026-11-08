Жители Рыбинска Ярославской области продолжают мёрзнуть в собственных квартирах спустя месяц после начала отопительного сезона. В городе регулярно прорывает трубы, коммунальщики не успевают устранять аварии, а счета за октябрь, по словам горожан, пришли без перерасчёта за дни без отопления. Из-за постоянного использования электрообогревателей расходы некоторых семей на коммунальные услуги выросли почти вдвое. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказали местные жители.

Наиболее тяжёлая обстановка, по словам рыбинцев, сложилась в микрорайонах Веретье и Зачеремушном. В центре города, на Горе и Мехзаводе отопление работает, но с перебоями. В Мариевке и Гагаринском районе жители регулярно сталкиваются с прорывами труб. Из-за аварий на улицах остаются раскопанные участки, а ремонтные бригады не успевают справляться с новыми повреждениями.

Горожане жалуются, что вынуждены находиться дома в тёплой одежде и даже куртках. Одна из местных жительниц рассказала, что на этой неделе из-за отсутствия отопления в школе пришлось сократить учебные дни. По её словам, обращения в «Ярославский областной водоканал» не помогают решить проблему. Ещё 7 ноября очевидцы заметили очередной фонтан воды из повреждённой трубы.

Проблемы начались в октябре, когда выяснилось, что котельная «Веретье» не готова к полноценной работе. По предварительным данным следствия, к началу отопительного сезона на объекте не завершили ремонт двух котлов, а очистку третьего организовали с опозданием. С 9 по 13 октября подача тепла и горячей воды прекратилась в 227 жилых домов и 33 социально значимых объекта.

В конце октября городские власти отчитались о техническом подключении всех многоквартирных домов к отоплению, хотя часть зданий в Веретье продолжала получать тепло с пониженными параметрами. Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев распорядился пересчитать плату за неоказанные услуги. Выяснилось, что «Ярославский областной водоканал» уже разослал квитанции без соответствующих корректировок. Предприятию поручили отозвать эти счета и направить новые в ноябре. Перерасчёт предусмотрен для домов без общедомовых приборов учёта, где отопление отсутствовало по вине ресурсоснабжающей организации.

На фоне срыва отопительного сезона в Рыбинске возбудили уголовное дело по статье о халатности. Основанием стали материалы прокурорской проверки, установившей нарушения при подготовке котельного оборудования. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а прокуратура контролирует расследование и восстановление нарушенных прав жителей.

Ранее Life.ru сообщал о прорыве трубы с кипятком в Барнауле, в результате которого пострадали два человека. Авария произошла 18 октября на улице Попова. Горячая вода вылилась на проезжую часть, одного из пострадавших госпитализировали. Коммунальные службы остановили утечку и приступили к переключению теплосети, а движение автомобилей на повреждённом участке временно ограничили.