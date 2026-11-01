В Московском регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 1 ноября до 10:00 2 ноября, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, туман местами ожидается как в Москве, так и в Подмосковье. Он может существенно ухудшить видимость на дорогах.

Видимость в отдельных районах столицы может сократиться до 100–500 метров. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть особенно внимательными за рулём.

Ранее Life.ru писал, что метеорологическая зима придёт в Москву во второй половине ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опустится ниже нуля. При этом постоянный снежный покров сформируется не раньше конца ноября — начала декабря. Первые снежинки могут закружить над столицей уже поздним вечером во вторник, 3 ноября. Со среды мокрый снег начнёт регулярно примешиваться к дождю, знаменуя наступление предзимья. Однако до устойчивых морозов ещё далеко.