Турецкого комика Гёкташа освободили после приговора за оскорбление Эрдогана

Суд в Стамбуле освободил турецкого комика и сценариста Дениза Гёкташа после рассмотрения дела об оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и чувств верующих. Ранее по этим обвинениям ему грозило до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Заседание состоялось 28 сентября. Суд признал Гёкташа виновным по статье об оскорблении президента и назначил ему 11 месяцев и 20 дней лишения свободы. По статье о публичном оскорблении чувств верующих комик получил ещё 7 месяцев и 15 дней.

После оглашения приговора судья распорядился освободить Гёкташа. По турецкому уголовному законодательству, наказание сроком до двух лет для человека без прежних судимостей заменяют условным сроком. Такое наказание аннулируют через пять лет, если за этот период суд не вынесет новый обвинительный приговор.

Ранее прокуратура Турции предъявила Гёкташу обвинения в публичном унижении религиозных ценностей и оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Поводом для расследования стало видео, опубликованное на YouTube. По версии следствия, в ролике комик оскорбил главу государства.