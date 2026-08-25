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25 августа, 19:31

В Турции возбудили дело из-за фразы «Эрдоган умер» в заголовке газеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miron82

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miron82

Уголовное дело открыли в Турции после публикации газеты Denge с заголовком «Эрдоган умер». Расследование начала прокуратура города Айдын, сообщает Odatv.

Материал появился 25 августа. В публикации не уточняли имя человека, о смерти которого шла речь. Позже выяснилось, что авторы имели в виду женщину по имени Гюльшен Эрдоган, а не президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Прокуратура сочла публикацию вводящей общественность в заблуждение. В рамках дела ведомство выдало ордера на арест редактора газеты, руководителя её офиса и автора материала.

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Ранее в Великобритании радиостанция Radio Caroline по ошибке сообщила слушателям о смерти короля Карла III. После этого в эфире включили государственный гимн, а затем наступила тишина. Ведущий понял ошибку и в панике вышел из студии. На компьютере радиостанции хранились заранее подготовленные сообщения на случай смерти монарха. К файлам прилагались инструкции по их использованию. Один из сотрудников решил запустить записи из любопытства.

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Лия Мурадьян
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