Радио «Судного дня» по-британски: Карла III случайно похоронили в прямом эфире

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Карла III, после чего в эфире прозвучал государственный гимн и наступила тишина. Ведущий, поняв, что произошло, запаниковал и покинул студию, пишет The Independent.

Курьёз случился ещё в мае во время программы The Barry Marsh Show. На компьютере хранились заранее записанные сообщения на случай кончины монарха, снабжённые строгими инструкциями по использованию.

Один из сотрудников решил из любопытства запустить файлы. Слушателям сообщили о приостановке обычного вещания «в знак уважения» к якобы умершему Карлу III, а затем включили гимн.

После этого радио замолчало примерно на 16 минут. Когда ведущий разобрался в ситуации, он остановил запись, запаниковал и ушёл из помещения. Полноценное опровержение прозвучало только примерно через полчаса после ошибочного объявления.

Британский медиарегулятор Ofcom получил две жалобы и признал, что станция нарушила требования к точности новостей и слишком поздно исправила серьёзную ошибку.

Виновному сотруднику объявили выговор. Чтобы Карла III случайно не «похоронили» снова, специальные аудиофайлы убрали с рабочего стола студийного компьютера, а персоналу ещё раз напомнили правила их использования.

Британская королевская семья этим летом продолжает активно появляться на публике. В июне Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили свадьбу Питера Филлипса, где принцесса Уэльская неожиданно встретилась со своим бывшим возлюбленным Рупертом Финчем.