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7 июня, 22:55

Кейт Миддлтон встретилась с бывшим возлюбленным на свадьбе в Великобритании

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом посетила королевскую свадьбу Питера Филлипса и Харриет Сперлинг в Котсуолдсе.

Во время церемонии Миддлтон пересеклась со своим бывшим возлюбленным Рупертом Финчем, который прибыл на торжество вместе с супругой леди Наташей Руфус Айзекс.

Кейт и Финч состояли в отношениях в 2001 году во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете. Позднее их связь сошла на нет после знакомства Кейт с принцем Уильямом.

История их знакомства и ранних отношений частично была показана в сериале «Корона».

«Чао, принцесса»: Италия устроила Кейт Миддлтон тёплый приём после победы над раком
«Чао, принцесса»: Италия устроила Кейт Миддлтон тёплый приём после победы над раком

Недавно Кейт Миддлтон победила рак. Во время борьбы со страшной болезнью она похудела до критических 41 кг. После ремиссии Миддлтон вернулась к выполнению королевских обязанностей. Она всё чаще появляется на публичных мероприятиях.

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Артём Гапоненко
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