Кейт Миддлтон встретилась с бывшим возлюбленным на свадьбе в Великобритании
Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом посетила королевскую свадьбу Питера Филлипса и Харриет Сперлинг в Котсуолдсе.
Во время церемонии Миддлтон пересеклась со своим бывшим возлюбленным Рупертом Финчем, который прибыл на торжество вместе с супругой леди Наташей Руфус Айзекс.
Кейт и Финч состояли в отношениях в 2001 году во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете. Позднее их связь сошла на нет после знакомства Кейт с принцем Уильямом.
История их знакомства и ранних отношений частично была показана в сериале «Корона».
Недавно Кейт Миддлтон победила рак. Во время борьбы со страшной болезнью она похудела до критических 41 кг. После ремиссии Миддлтон вернулась к выполнению королевских обязанностей. Она всё чаще появляется на публичных мероприятиях.
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