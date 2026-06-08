Кейт Миддлтон встретилась с бывшим возлюбленным на свадьбе в Великобритании

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом посетила королевскую свадьбу Питера Филлипса и Харриет Сперлинг в Котсуолдсе.

Во время церемонии Миддлтон пересеклась со своим бывшим возлюбленным Рупертом Финчем, который прибыл на торжество вместе с супругой леди Наташей Руфус Айзекс.

Кейт и Финч состояли в отношениях в 2001 году во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете. Позднее их связь сошла на нет после знакомства Кейт с принцем Уильямом.

История их знакомства и ранних отношений частично была показана в сериале «Корона».