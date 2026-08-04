В Турции возбудили уголовное дело против актрисы за кулон-вибратор

Турецкая актриса Бенну Гереде оказалась под следствием из-за кулона в виде портативного вибратора, который она носит на шее. О возбуждении дела по статье о непристойности сообщило издание Haberler.

Пристальное внимание прокуратуры района Бакыркёй в Стамбуле привлёк выпуск YouTube-подкаста «Yargısız», где ведущая Эмель Озугур откровенно беседует со знаменитостями. Во время записи 54-летняя Гереде продемонстрировала зрителям своё украшение и пояснила, что предпочитает всегда иметь его поблизости на случай повышения либидо. Вскоре после выхода ролика актрису задержали и доставили в суд. Ей вменили нарушение 226-й статьи турецкого Уголовного кодекса, которая за распространение непристойных материалов через интернет предусматривает наказание от полугода до трёх лет тюрьмы.

Суд принял решение освободить Гереде под подписку о невыезде. Параллельно прокуратура обратилась к администрации YouTube с требованием заблокировать скандальный эпизод для просмотра на территории Турции.

Бенну Гереде родилась в Стамбуле, но детство провела в Соединённых Штатах. В её фильмографии насчитывается пять картин, однако основной сферой деятельности является фотография. В 2013 году она также участвовала в турецкой версии реалити-шоу Survivor.

Ранее порноактриса Соня Мармеладова расплакалась в зале суда, услышав решение о возврате ей изъятого интим-арсенала. Служители Фемиды постановили вернуть фигурантке по принадлежности следующие предметы: имитирующий чокер кожаный ремешок, вибрационное устройство розового цвета, а также три предмета, визуально напоминающие фаллоимитаторы, бежевого, коричневого и телесного оттенков. Кроме того, владелице переданы анальная пробка синего цвета и портупея чёрного цвета.