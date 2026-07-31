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31 июля, 07:27

Наручники, вибратор, анальная пробка: Блогерша Мармеладова вернула свои пожитки после суда

Суд постановил вернуть Мармеладовой изъятые секс-игрушки

Суд постановил вернуть порноактрисе Соне Мармеладовой большую часть изъятого имущества, включая её интимные аксессуары. При этом девушке назначили три года лишения свободы условно.

Вердикт по делу Мармеладовой. Видео © Life.ru

Во время оглашения приговора Мармеладова с трудом сдерживала эмоции. Услышав решение суда, девушка с облегчением выдохнула. На заседание блогерша приехала с объмной спортивной сумкой, вероятно, готовясь к тому, что наказание может оказаться более строгим.

Одновременно суд постановил обратить в доход государства почти 4,8 млн рублей, которые, по версии следствия, были получены от продажи контента для взрослых, а также золотой iPhone 16 Pro Max. В то же время большинство изъятых при обыске вещей — наручники, кожаный чокер, вибратор, фаллоимитаторы, анальная пробка и портупея — решено вернуть владелице.

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Ранее сообщалось, что суд в Москве назначил секс-блогерше и порноактрисе Соне Мармеладовой три года условно по делу о распространении порнографии в интернете с таким же испытательным сроком. Ей также запретили пользоваться интернетом и менять место жительства в течение трех лет.

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Владимир Озеров
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