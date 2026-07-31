Наручники, вибратор, анальная пробка: Блогерша Мармеладова вернула свои пожитки после суда

Суд постановил вернуть порноактрисе Соне Мармеладовой большую часть изъятого имущества, включая её интимные аксессуары. При этом девушке назначили три года лишения свободы условно.

Вердикт по делу Мармеладовой. Видео © Life.ru

Во время оглашения приговора Мармеладова с трудом сдерживала эмоции. Услышав решение суда, девушка с облегчением выдохнула. На заседание блогерша приехала с объмной спортивной сумкой, вероятно, готовясь к тому, что наказание может оказаться более строгим.

Одновременно суд постановил обратить в доход государства почти 4,8 млн рублей, которые, по версии следствия, были получены от продажи контента для взрослых, а также золотой iPhone 16 Pro Max. В то же время большинство изъятых при обыске вещей — наручники, кожаный чокер, вибратор, фаллоимитаторы, анальная пробка и портупея — решено вернуть владелице.

Ранее сообщалось, что суд в Москве назначил секс-блогерше и порноактрисе Соне Мармеладовой три года условно по делу о распространении порнографии в интернете с таким же испытательным сроком. Ей также запретили пользоваться интернетом и менять место жительства в течение трех лет.