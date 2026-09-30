Туристы из Украины забрались на панцирь черепахи в Омане и разгневали соцсети

Двое украинских туристов оказались в центре скандала после съёмки на побережье Омана. Они забрались на панцирь морской черепахи, которая в этот момент откладывала яйца, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 32-летний боец самбо Вадим Олейник и его спутница Елена Кравченко ночью находились в районе мыса Рас-эль-Хадд. На побережье они приехали вместе с волонтёрами экологической организации, которая занимается наблюдением за местами гнездования черепах.

Туристы из Украины забрались на панцирь черепахи в Омане. Видео © Х / Catch Up

Туристы сами сняли происходящее на видео и разместили кадры в сети. На записи они по очереди садятся на панцирь черепахи во время откладывания ею яиц. Кроме того, Олейник и Кравченко брали в руки только что вылупившихся черепашат и показывали их на камеру.

Публикация вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Комментаторы назвали поведение туристов неприемлемым и обвинили их в жестоком обращении с животными.

«Это отвратительно и неприятно. Это эксплуатация, жестокое обращение и насилие — ничего общего с волонтёрством», — написал один из пользователей.

По данным итальянского природоохранного проекта Biologicamente, туристов задержали в аэропорту Омана. Также были оштрафованы гиды, причастные к инциденту.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские туристы в Египте начали жаловаться на совместные экскурсии с россиянами и просить туроператоров переводить их в англоязычные группы. Главной причиной недовольства становится язык экскурсий.