Турция выдаст, США — нет: Юрист раскрыл при каких условиях Андрея Разина могут привезти в наручниках в Москву

Андрея Разина могут принудительно доставить в Москву после задержания за рубежом и решения вопроса об экстрадиции, однако всё будет зависеть от страны его пребывания. Об этом Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его оценке, если продюсер находится в США, рассчитывать на выдачу почти не приходится, а в случае с Турцией шансы заметно выше.

Если Разин находится в США, то рассчитывать на его выдачу вряд ли стоит. Если же Разин находится в Турции, то шансы на экстрадицию выше Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Юрист пояснил, что доставить Разина в Россию принудительно могут после его задержания за границей и положительного решения национальных властей о выдаче. Другой вариант — если он сам вернётся в страну. При этом правила экстрадиции определяются законодательством государства пребывания и действующими международными соглашениями с Россией.

В случае с Турцией, по словам Хаминского, уже есть показательные примеры сотрудничества. В 2025 году турецкая сторона выдала России обвиняемого в мошенничестве мужчину, которого подозревали в хищении 30 млн рублей. По версии следствия, он представлялся сотрудником мэрии и обещал помочь с покупкой и арендой земельных участков. В международный розыск его объявили ещё в июне 2023 года, а 22 июля 2025-го доставили в Россию в сопровождении турецких правоохранителей.

Отдельно Хаминский объяснил роль Интерпола. Если Разин действительно объявлен в международный розыск по его каналам, возможность задержания существует в странах, которые готовы действовать на основании соответствующего уведомления или российского запроса. Однако красное уведомление (Red Notice) не является международным ордером на арест в том смысле, в каком его выдаёт национальный суд.

«Красное уведомление Интерпола — это всего лишь запрос к правоохранительным органам государств установить местонахождение человека и, если позволяет местное законодательство, временно задержать его для возможной экстрадиции», — отметил юрист.

Даже при наличии такого уведомления окончательное решение принимают власти конкретной страны. Они учитывают основания для выдачи, гражданство разыскиваемого и возможные ограничения на экстрадицию. Поэтому в одном государстве человека могут задержать, а в другом — ограничиться проверкой документов.

Где сейчас находится Разин, официально не подтверждено. По различным сообщениям СМИ, он может быть в США, хотя ранее его представители говорили о проживании в Турции. Хаминский также не исключил, что повторный розыск связан с новым эпизодом дела, в котором следствие проверяет обстоятельства использования документов о правах на произведения Юрия Шатунова.

По словам юриста, в России Разину может грозить до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Заочный арест позволяет заключить его под стражу после доставки в Россию. При этом сама статья не предусматривает конфискацию имущества, поэтому возможное взыскание ущерба за счёт собственности Разина, как пояснил Хаминский, должно проходить в гражданско-правовом порядке.

Ранее МВД повторно объявило в розыск Андрея Разина. Источник в правоохранительных органах предположил, что обновление данных связано с новым уголовным делом против продюсера, дополнительными эпизодами или изменениями в прежнем расследовании.