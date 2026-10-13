МВД повторно объявило в розыск продюсера «Ласкового мая» Разина

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина повторно объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке.

В особых приметах ведомство отметило, что речь идёт о повторном объявлении в розыск. При этом прежнюю карточку из базы убрали.

Источники в правоохранительных органах предположил, что обновление данных связано с новым уголовным делом против Разина, дополнительными эпизодами или изменениями в прежнем расследовании.

«Например, в связи с расширением поисков Разина — объявлением его в международный розыск», — приводит слова источника ТАСС.