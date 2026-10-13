МВД повторно объявило в розыск продюсера «Ласкового мая» Разина
Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im
Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина повторно объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке.
В особых приметах ведомство отметило, что речь идёт о повторном объявлении в розыск. При этом прежнюю карточку из базы убрали.
Источники в правоохранительных органах предположил, что обновление данных связано с новым уголовным делом против Разина, дополнительными эпизодами или изменениями в прежнем расследовании.
«Например, в связи с расширением поисков Разина — объявлением его в международный розыск», — приводит слова источника ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что против продюсера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие оценило ущерб в один миллиард рублей. После этого Разин уехал из России, и тогда его впервые объявили в розыск. Сейчас продюсер находится в США. Весной следствие вновь обратилось в суд с просьбой заочно арестовать Разина.
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