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Регион
Опубликовано 13 октября, 03:34

МВД повторно объявило в розыск продюсера «Ласкового мая» Разина

Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im

Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина повторно объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке.

В особых приметах ведомство отметило, что речь идёт о повторном объявлении в розыск. При этом прежнюю карточку из базы убрали.

Источники в правоохранительных органах предположил, что обновление данных связано с новым уголовным делом против Разина, дополнительными эпизодами или изменениями в прежнем расследовании.

«Например, в связи с расширением поисков Разина — объявлением его в международный розыск»,приводит слова источника ТАСС.

Вдова Шатунова добилась решения суда в споре с Разиным из-за «Ласкового мая»
Вдова Шатунова добилась решения суда в споре с Разиным из-за «Ласкового мая»

Ранее Life.ru сообщал, что против продюсера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие оценило ущерб в один миллиард рублей. После этого Разин уехал из России, и тогда его впервые объявили в розыск. Сейчас продюсер находится в США. Весной следствие вновь обратилось в суд с просьбой заочно арестовать Разина.

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Лия Мурадьян
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