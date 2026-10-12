Вдова Шатунова добилась решения суда в споре с Разиным из-за «Ласкового мая»

Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск вдовы Юрия Шатунова Светланы к продюсеру Андрею Разину. Она добивалась признания ничтожной сделки и незаключённым договора о передаче прав на произведения, изображения и другие материалы, связанные с группой «Ласковый май». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Речь идёт о договоре от 14 сентября 2013 года, который, согласно материалам дела, заключили Юрий Шатунов и Андрей Разин. Документ касался использования персональных данных, авторских и смежных прав на продукцию, изображения и произведения, а также прав требования.

Светлана Шатунова обратилась в суд в интересах несовершеннолетних детей. Решение о частичном удовлетворении её требований было принято 9 октября 2026 года. Какие именно требования суд удовлетворил, в сообщении пресс-службы не уточняется. Андрей Разин продолжает фигурировать в уголовном деле о мошенничестве. Продюсер заочно арестован по этому обвинению.

Столичные суды признали недостоверными документы, на которые продюсер Андрей Разин ссылался в спорах о правах на песни и товарные знаки группы «Ласковый май», пояснила ТАСС адвокат вдовы Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.

По словам юриста, судебные решения касаются не только исключительных прав на музыкальные произведения и товарные знаки коллектива, но и персональных данных певца, его образа и изображений. Как утверждает представитель Светланы Шатуновой, Разин ссылался на договор, который семья артиста считает поддельным.

Споры вокруг музыкального наследия «Ласкового мая» продолжаются несколько лет. Ранее суды принимали решения в пользу наследников Шатунова по вопросам исключительных прав на песни группы.

Ранее вдова Юрия Шатунова Светлана получила исключительные права на товарный знак «Ласковый май». Регистрация бренда будет действовать до 18 октября 2034 года. Заявку Светлана Шатунова подавала из Германии, где она проживает. О намерении зарегистрировать знаменитое название на свое имя стало известно еще осенью 2024 года. Тогда вдова музыканта обратилась в Роспатент сразу с несколькими заявками.