Вдова Шатунова получила права на товарный знак «Ласковый май»

Вдова Юрия Шатунова Светлана получила исключительные права на товарный знак «Ласковый май». Регистрация бренда будет действовать до 18 октября 2034 года, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документы.

Заявку Светлана Шатунова подавала из Германии, где она проживает. О намерении зарегистрировать знаменитое название на свое имя стало известно еще осенью 2024 года. Тогда вдова музыканта обратилась в Роспатент сразу с несколькими заявками.

Регистрация произошла на фоне продолжительного спора вокруг прав на наследие «Ласкового мая». В июне 2026 года Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента об аннулировании товарного знака, который более 20 лет назад зарегистрировала связанная с бывшим продюсером группы Андреем Разиным организация.

Правовая охрана прежнего бренда была прекращена по возражению Светланы Шатуновой. Она ссылалась на то, что словосочетание «Ласковый май» является цитатой из песни Сергея Кузнецова «Лето», а права на произведения после смерти Юрия Шатунова перешли его наследникам. Роспатент и впоследствии суд согласились с этой позицией.

Напомним, продюсер Андрей Разин в рамках дела о наследстве Юрия Шатунова заявлял, что ранее не знал о наличии у певца супруги и детей, но суд не посчитал этот довод достаточным для удовлетворения его требований. Как следует из судебных материалов, Разин, будучи руководителем студии «Ласковый май», утверждал, что наличие у Шатунова жены, сына и дочери стало для него новостью.